01:52 min | 24.07.2021 | Das Erste Rudern: Deutschland-Achter zieht ins Olympia-Finale ein

Zusammenfassung

Die vergangene Olympia-Nacht kompakt

Am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier sind bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstag (24.07.21) auch die ersten Medaillen vergeben worden - allerdings ohne deutsche Beteiligung. Außerdem überzeugten bei den Vor- und Hoffnungsläufen die deutschen Boote. Der Deutschland-Achter zog mit einem starken Auftritt ins Finale ein.

Rudern: Deutschland-Achter im Finale

Bei seinem ersten Auftritt ist der Deutschland-Achter seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht nach einem starken Rennen im Finale. Drei weitere deutsche Boote zogen ins Halbfinale ein. Zum Artikel

Fechten: Säbelfechter Hartung und Szabo weiter

Souverän haben die deutschen Säbelfechter Max Hartung und Matyas Szabo ihre Auftaktgefechte gewonnen. Zum Artikel

Tischtennis: Klarer Sieg für Mixed Franziska/Solja

Nach einem klaren 4:0 gegen das kubanische Duo stehen Petrissa Solja und Patrick Franziska im Viertelfinale der Mixed-Konkurrenz im Tischtennis.

Schießen: Gold im Luftgewehr geht an China

Mit dem Luftgewehr sicherte sich die Chinesin Qian Yang mit dem letzten Schuss die erste Goldmedaille der Spiele. Zum Artikel