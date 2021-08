04:42 min | 07.08.2021 | Das Erste Höhepunkte Tag 16: Die letzten Entscheidungen in Tokio Die Highlights des Tages von den Olympischen Spielen in Tokio: Im Marathon wiederholte der Kenianer Eliud Kipchoge seinen Olympiasieg von Rio, Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze verpasste Bronze.

Olympia-News kompakt - Alles Wichtige vom Sonntag, 8. August im Überblick

Für das deutsche Team gibt's zum Abschluss der Olympischen Spiele keine weiteren Medaillen: Im Velodrom zerplatzen die Hoffnungen in den letzten Bahnradrennen. Im Marathon wiederholt sich Geschichte. Das letzte Gold holt Serbien. Die Ergebnisse und News aus Tokio von Sonntag (08.08.2021) im Überblick.

Bahnrad: Hinze fährt im Sprint an Medaillen vorbei

Teamsprint-Silbermedaillen-Gewinnerin Emma Hinze verpasst zum Abschluss der Bahnrad-Wettbewerbe eine weitere Podestplatzierung: Im Sprint wird sie Vierte. Maximilian Levy rast im Keirin auf Rang sechs. Zum Artikel

Leichtathletik: Kenianer Kipchoge läuft zum Olympiasieg

Beim olympischen Marathon wiederholt der Kenianer Eliud Kipchoge seinen Olympiasieg von 2016. Bester Deutscher wird Richard Ringer auf Rang 26. Zum Artikel

Wasserball: Serbiens Männer besiegen Griechenland

Die serbischen Wasserballer sind Olympiasieger und haben die letzte der 339 Goldmedaillen von Tokio gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dejan Savic besiegte Griechenland im Finale mit 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1). Zum Artikel

Basketball: Auch die US-Frauen holen Gold

Wie die Männer, so die Frauen: Die Basketballerinnen aus den USA machen es ihren Mannschaftskollegen nach und tüten den Olympiasieg ein. Im Finale gibt's einen klaren Sieg gegen die Gastgeberinnen der Sommerspiele. Zum Artikel

Volleyball: US-Team der Frauen gewinnt erstmals Gold

Die US-amerikanischen Volleyballerinnen haben sich bei ihrer vierten Finalteilnahme erstmals Olympia-Gold gesichert. Die Weltranglistenersten bezwangen den Peking- und London-Sieger Brasilien mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Für das Olympia-Team aus den USA war es der 39. Olympiasieg in Tokio - damit zogen die USA in der Gold-Wertung noch an China (38) vorbei. Zum Artikel

Handball: Auch Frankreichs Frauen Olympiasiegerinnen

Die französischen Frauen sind erstmals Olympiasiegerinnen. Einen Tag nach Frankreichs Männer-Mannschaft setzte sich das Team im Finale gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees mit 30:25 (15:13) durch. Zum Artikel

Rhythmische Sportgymnastik: Gold geht nach Bulgarien

Im Team-Finale in der Rhythmischen Sportgymnastik triumphieren in Tokio die Bulgarinnen. Sie gewinnen Gold vor den Russinnen und Italien. Ein deutsches Team war nicht dabei.

Moderner Fünfkampf: Trainerin Raisner widerspricht Vorwürfen

Fünfkampf-Trainerin Kim Raisner hat sich nach ihrem Olympia-Ausschluss gegen Tierquälerei-Vorwürfe zur Wehr gesetzt, bereut aber ihre Wortwahl. Die Kritik an ihrem Verhalten sei insgesamt aber "zu hart" gewesen. Zum Artikel