01:52 min | 24.07.2021 | Das Erste Rudern: Deutschland-Achter zieht ins Olympia-Finale ein

Zusammenfassung

Olympia-News kompakt - Alles Wichtige vom Tag

Am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier sind bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstag (24.07.2021) auch die ersten Medaillen vergeben worden - allerdings ohne deutsche Beteiligung. Außerdem überzeugten bei den Vor- und Hoffnungsläufen die deutschen Boote. Der Deutschland-Achter zog mit einem starken Auftritt ins Finale ein.

Rudern: Deutschland-Achter im Finale

Bei seinem ersten Auftritt ist der Deutschland-Achter seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht nach einem starken Rennen im Finale. Drei weitere deutsche Boote zogen ins Halbfinale ein. Zum Artikel

Tennis: Struff und Friedsam weiter, Barthel chancenlos

Zum Start der Tennis-Konkurrenz hat Anna-Lena Friedsam ihr Auftaktmatch gegen die Britin Heather Watson gewonnen. Auch Jan-Lennard Struff zog nach einem Zwei-Satz-Sieg gegen den Brasilianer Thiago Monteiro in die zweite Runde ein, wo er wahrscheinlich auf Novak Djokovic trifft. Mona Barthel unterlag der Polin Iga Swiatek klar in zwei Sätzen. Im Männer-Doppel stehen Kevin Krawietz und Tim Pütz nach einem überzeugenden Sieg im Achtelfinale. Zum Artikel

Fechten: Säbelfechter Hartung und Szabo ausgeschieden

Die deutschen Säbelfechter haben die erhoffte Einzelmedaille verpasst. Nach gewonnenem Auftaktgefecht verlor Max Hartung im Achtelfinale gegen den Iraner Ali Pakdaman. Matyas Szabo unterlag in der zweiten Runde dem Russen Kamil Ibragimow. Zum Artikel

Tischtennis: Klarer Sieg für Mixed Franziska/Solja

Nach einem klaren 4:0 gegen das kubanische Duo stehen Petrissa Solja und Patrick Franziska im Viertelfinale der Mixed-Konkurrenz im Tischtennis. Zum Artikel

Schießen: Gold im Luftgewehr geht an China

Mit dem Luftgewehr sicherte sich die Chinesin Qian Yang mit dem letzten Schuss die erste Goldmedaille der Spiele. Zum Artikel