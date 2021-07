Zusammenfassung

Olympia-News kompakt - Alles Wichtige von heute

Noch keine Medaillen, aber (neue) Hoffnungträger: In der Leichtathletik, beim Vielseitigkeitsreiten und im Beachvolleyball haben die deutschen Athletinnen und Athleten starke Leistungen gezeigt. Eine gute Nachricht gab es für den positiv auf das Coronavirus getesteten Radprofi Simon Geschke.

Jung setzt sich an die Spitze der Vielseitigkeitsreiter

Das Beste kommt zum Schluss: Als einer der letzten Starter zeigte Michael Jung bei der Dressur der Vielseitigkeitsreiter die beste Leistung. Zum Artikel

Thole/Wickler souverän ins Achtelfinale

Keine Blöße haben sich Julius Thole und Clemens Wickler gegeben. Das deutsche Beachvolleyball-Duo gewann sein Vorrundenspiel gegen die Japaner Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori mit 2:0 und zog damit ins Achtelfinale ein. Zum Artikel

Starke Stabhochspringer und Diskuswerferinnen

Am zweiten Tag der Leichtathleten haben es mit Kristin Pudenz, Claudine Vita und Marike Steinacker gleich drei deutsche Frauen ins Finale am Montag (02.08.2021) geschafft. Bei den Stabhochspringern zeigten Bo Kanda Lita Bähre und Oleg Zernikel in der Qualifikation starke Leistungen. Zum Artikel

Turnerin Biles sagt weitere Starts ab

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA hat auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Zum Artikel

Lessmann erreicht BMX-Finale

Lara Lessmann ist bei der olympischen Premiere des BMX-Freestyle solide in den Wettkampf gestartet und zog ins Finale ein. Zum Artikel

Schwimmerin Köhler verpasst zweite Olympia-Medaille

Sarah Köhler hat über 800 Meter Freistil ihre zweite Medaille in Tokio klar verpasst. Die 27-Jährige blieb beim Sieg der US-Amerikanerin Katie Ledecky unter ihren Möglichkeiten. Zum Artikel

Geschke darf am Sonntag nach Hause

Aufatmen bei Simon Geschke: Der positiv auf das Coronavirus getestete Radprofi darf die Olympia-Stadt Tokio nach seinem zweiten negativen PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne am Sonntag verlassen. Zum Artikel