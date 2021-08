Olympia 1988 in Seoul: Johnson-Skandal und Gigantismus

Hingsen "Depp der Nation"

Goldig endet auch der Auftritt der deutschen Reiter mit vier Siegen. Nicole Uphoff gewinnt zweimal im Dressur-Viereck - solo und in der Mannschaftswertung. Fecht-Trainer Emil Beck feiert seinen größten Triumph: Im Florett-Wettbewerb der Damen steigen ausschließlich Beck-Schützlinge aufs Podest. Auch der Ruder-Achter von Trainer Ralf Holtmeyer macht Furore und gewinnt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Gold; Peter-Michael Kolbe allerdings schafft abermals "nur" Silber. Diesmal muss sich Kolbe dem elf Jahre jüngeren Thomas Lange aus der DDR geschlagen geben. Wie Kolbe jagt auch Zehnkämpfer Jürgen Hingsen vergeblich olympischem Gold hinterher. In Seoul wird der für vollmundige Ankündigungen bekannte Ex-Weltrekordler aus Duisburg nach drei eigenen Fehlstarts - sowie einem mitverschuldeten - im 100-Meter-Lauf disqualifiziert und macht sich mit dem Aus in der ersten Disziplin zum "Deppen der Nation". Gold geht am Ende nicht an "Titelverteidiger" Daley Thompson, sondern überraschend an den Rostocker Christian Schenk. "Ich hab' keinen Zehnkampf mehr gemacht, aber zehn Jahre Albträume gehabt", schildert Hingsen Jahre später die Auswirkungen seiner Niederlage in der "FAZ".

Sechsmal Gold für Kristin Otto

Sechs Goldmedaillen in drei unterschiedlichen Stilarten: Schwimmerin Kristin Otto.

Neben Schenk trumpfen viele andere DDR-Sportler groß auf. Die Sportnation übertrifft ein weiteres Mal die USA in der Medaillenwertung. Im Radsport sammelt die DDR sechs Medaillen, darunter dreimal Gold. Sechsmal Gold bei ihren sechs Starts holt Allround-Schwimmerin Kristin Otto. Als bisher einzige Olympionikin siegt die Leipzigerin in drei verschiedenen Stilarten. Doch auch hinter Ottos Erfolgen stehen Fragezeichen. Dass in der DDR Spitzenathleten systematisch (zum Teil ohne eigenes Wissen) gedopt wurden, ist aktenkundig. Ihr Trainer Stefan Hetzer wird zwölf Jahre nach Olympia 1988 vom Amtsgericht Leipzig wegen Körperverletzung durch Doping zu einer Geldstrafe von 15.000 Mark verurteilt.

Bei den Männern dominiert US-Boy Matt Biondi die Schwimmwettkämpfe: Der damals 22-Jährige gewinnt sieben Medaillen, davon fünf goldene. Zuvor war nur Mark Spitz 1972 noch erfolgreicher.