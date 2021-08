11:03 min | 07.08.2021 | Das Erste Leichtathletik, 10.000 m: Gold für Sifan Hassan - Klosterhalfen Achte Im Endspurt sicherte sich die Niederländerin den Olympiasieg. Konstanze Klosterhalfen zeigte bei den Olympischen Spielen in Tokio eine überzeugende Leistung.

Leichtathletik

10.000 m bei Olympia: Hassan holt Gold, Klosterhalfen ohne Medaillenchance

Die Niederländerin Sifan Hassan kam im olympischen 10.000-Meter-Rennen am Samstag (07.08.2021) in 29:55,32 Minuten ins Ziel und verwies Kalkidan Gezahengne aus Bahrain auf den zweiten Platz (29:56,18). Die deutsche Läuferin Konstanze Klosterhalfen spielte bei der Medaillenvergabe keine Rolle.

Bronze ging in 30:01,72 an die Weltrekordhalterin Letesenbet Gidey aus Äthiopien. Klosterhalfen schaffte es nicht, ganz vorne anzugreifen. In 31:01,97 Minuten belegte sie die achten Platz. "Das macht mich richtig stolz und glücklich", sagte Klosterhalfen im ZDF, die vor den Spielen mit Beckenbeschwerden zu kämpfen hatte. "Für acht Wochen Training kann ich das nehmen."

Bei der WM 2019 in Doha hatte sie über 5000 m überraschend Bronze gewonnen, entschied sich aber in Tokio, nur über die 10.000 m zu laufen.

Zwei Weltrekorde über 10.000 m im Vorfeld der Spiele

"Es ist krass, was da vorne im Moment abgeht", sagte Klosterhalfen vor dem Wettbewerb mit Blick auf den bisherigen Sommer. Anfang Juni hatte es zwei Weltrekorde über die 10.000 m der Frauen gegeben. Am 4. Juni hatte Hassan den Weltrekord um fast elf Sekunden auf 29:06,82 verbessert. Nur zwei Tage später unterbot Gidey diese Bestmarke in Hengelo (Niederlande) noch einmal um fast sechs Sekunden in 29:01,03 Minuten.

Von diesen Zeiten war der olympische Lauf über 10.000 m allerdings weit entfernt.

Ergebnisse Leichtathletik, 10000 m, Frauen, Rennen Gold NED Sifan Hassan Silber BRN Kalkidan Gezahegne Bronze ETH Letesenbet Gidey 4. KEN Hellen Obiri 5. BDI Francine Niyonsaba 8. GER Konstanze Klosterhalfen Alle Platzierungen

Klosterhalfen lebt und trainiert weiter in den USA

Klosterhalfen lebt in den USA und trainiert bei Pete Julian, dem ehemaligen Assistenten des mittlerweile gesperrten Alberto Salazar,. Salazar wurde in den USA wegen Dopingverstößen 2019 für vier Jahre gesperrt. Später wurde Salazar wegen emotionalem und körperlichem Missbrauch von Sportlerinnen lebenslang gesperrt.

Salazar leitete viele Jahre die vom Sportartikelhersteller Nike finanzierte Laufgruppe "Oregon Project", die im Oktober 2019 angesichts der Skandale geschlossen wurde. Die sportlichen Strukturen der Trainingseinrichtung auf dem "Nike Campus" in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon blieben aber bestehen, dort trainiert Klosterhalfen.