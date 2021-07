Nachrichten

16 neue Corona-Fälle im Olympia-Umfeld - Italienischer Ruderer positiv

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben 16 neue Corona-Fälle im Umfeld der Spiele registriert, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg laut IOC auf 169. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 17 Athletinnen oder Athleten mit dem Coronavirus. Zudem vermeldete der Welt-Ruderer Verband, dass der Italiener Bruno Rosetti positiv auf Covid-19 getestet wurde. In der offiziellen Meldung und Zählung des IOC fehlte Rosetti hingegen. | 28.07.2021 04:45