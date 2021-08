Nachrichten

18 neue Corona-Fälle bei Olympischen Spielen in Tokio

Im Umfeld der Olympischen Spiele in Tokio sind am Sonntag (01.08.2021) 18 neue Corona-Fälle registriert worden. Damit befinden sich die Corona-Zahlen weiter auf einem hohen Niveau.

Ein Athlet aus dem olympischen Dorf ist betroffen, teilte das IOC mit. Am Samstag (31.07.2021) waren 21 positive Fälle im Umfeld der Spiele registriert worden, nachdem am Tag zuvor mit 27 Neuinfektionen ein bisheriger Tages-Höchstwert erreicht worden war.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 259. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 24 Sportler mit dem Coronavirus.

Simon Geschke darf zurück nach Deutschland reisen

Im deutschen Team hat es mit Simon Geschke bisher einen positiven Corona-Test gegeben. Der Radsportler musste in Quarantäne, darf nach zwei negativen Corona-Tests nun Tokio vorzeitig verlassen und soll am Sonntag (01.08.2021) die Heimreise nach Deutschland antreten. Einen weiteren prominenten Fall gab es mit dem positiv getesteten Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks aus den USA.

Neuer Höchstwert in Tokio

In Japan sind für Samstag insgesamt 12.341 neue COVID-19-Fälle gemeldet worden. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen drei Tage hintereinander über 10.000. Olympiagastgeberstadt Tokio registrierte 4.058 Fälle, so viele wie noch nie in der Pandemie.

Zuletzt wurde in Osaka sowie in drei weiteren Präfekturen in der Nähe von Tokio (Chiba, Kanagawa und Saitame) ab Montag (02.08.2021) bis einschließlich 31. August der Notstand ausgerufen. Der Notstand in Tokio und Okinawa, der eigentlich am 22. August enden sollte, wird bis Ende August verlängert. "Wir müssen eine starke Botschaft senden", hatte der japanische Gesundheitsminister Norihisa Tamura gesagt: "Wir sind sehr besorgt."