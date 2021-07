Nachrichten

3.000 m Hindernis: Bebendorf couragiert, aber chancenlos

Karl Bebendorf hat es bei den Olympiscne Spielen in Tokio nicht ins Finale über 3.000 m Hindernis geschafft. Der Deutsche wurde am Freitag (30.07.2021) in seinem Vorlauf Elfter in 8:33,27 Minuten. Die ersten Drei der Vorläufe und die sechs Zeitschnellsten ziehen in den Endlauf ein. Bebendorf lief auf den esten 2.000 m ein couragiertes Rennen, übernahm sich dabei allerdings und blieb so zehn Sekunden unter seiner Bestzeit. | 30.07.2021 09:46