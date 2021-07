Judo

Anna-Maria Wagner gewinnt Olympia-Bronze im Judo

Judoka Anna-Maria Wagner hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze in der Klasse bis 78 Kilogramm gewonnen. Die 25-Jährige gewann am Donnerstag (29.07.2021) gegen Kaliema Antomarchi aus Kuba eines der kleinen Finals. Karl-Richard Freys Chance auf eine Medaille endete in der Hoffnungsrunde.

Weltmeisterin Wagner konnte den ersten Angriff ihrer Gegnerin abwehren und ging dann selbst in die Offensive. Nach der Hälfte des Duells konnte sie die erste Wertung (Waza-ari) erzielen, musste dann aber noch einige Angriffe von Antomarchi abwehren. Mit dem Ende der vier Minuten schrie sie ihre Freude heraus und vergoss in den Armen von Bundestrainer Claudiu Pusa Freudentränen.

Zuvor war ihr Goldtraum im Halbfinale gegen Shori Hamada geplatzt. Die Japanerin gewann bereits nach 1:23 Minute durch Ippon nach einem Armhebel. Dabei startete die 25-Jährige perfekt in den Wettkampf und schlug die Portugiesin Patricia Sampaio zum Auftakt mit 10:0. Im Viertelfinale musste die Ravensburgerin gegen Mayra Aguiar aus Brasilien in den Golden Score. Dort legte Wagner einen Waza-ari (zweithöchste Wertung im Judokampf, kann bei zweifachem Erreichen zum vorzeitigen Gewinn führen) auf die Matte und gewann dadurch.

Karl-Richard Frey unterliegt auch in der Hoffnungsrunde

Der Leverkusener Frey verlor in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm nach Siegen über Mikita Swirid (Belarus) und Michael Korrel (Niederlande) im Viertelfinale gegen den starken Südkoreaner Gu-ham Cho. Auch hier fiel die Entscheidung durch Waza-ari im Golden Score. Trotzdem konnte sich Frey noch Hoffnungen auf eine Bronze-Medaille machen. Dafür hätte er aber zwei Siege in der Hoffnungsrunde gebraucht. Jedoch verlor der 31-Jährige bereits sein erstes Duell gegen den Russen Nijas Iljassow ebenfalls durch Waza-Ari.