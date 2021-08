Nachrichten

18 weitere positive Corona-Tests bei Olympia

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben 18 neue Corona-Infektionen im Umfeld der Spiele vermeldet. Auch ein Athlet oder eine Athletin ist betroffen, wie aus der Mitteilung vom Dienstag (03.08.2021) hervorgeht. Namen werden von den Organisatoren grundsätzlich nicht genannt.

Zwölf der neu Infizierten haben ihren Wohnsitz in Japan, sechs außerhalb des Gastgeber-Landes. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe stieg damit insgesamt auf 294, darunter 25 Athletinnen und Athleten. Der Höchstwert der täglichen Corona-Fälle rund um die Spiele war am vergangenen Freitag mit 27 Infektionen erreicht worden. Hinzu kommen fünf weitere Infektionen, die von den japanischen Behörden gemeldet wurden.

Zugang zu Krankenhäusern nur noch für schwer Erkrankte und Menschen aus Risikogruppen

Premierminister Yoshihide Suga teilte nach einer Krisensitzung neue Maßnahmen mit. Die Regierung will nur noch Menschen in den Krankenhäusern behandeln lassen, die schwer an COVID-19 erkrankt sind oder einer Risikogruppe für eine schwere Erkrankung angehören. "Wir werden die notwendigen Betten für Schwerkranke und Risikopatienten freihalten", sagte Yoshihide. Die Maßnahme soll eine Überlastung des Gesundheitssytems vermeiden.

In Japan liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei mehr als 50, die Quote der vollständig geimpften Menschen beträgt nur rund 30 Prozent. Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte die Regierung den Gesundheitsnotstand für die Hauptstadtregion und die Präfektur Okinawa verlängert und auf vier weitere Präfekturen ausgedehnt. In Tokio wurde am Samstag mit 4.058 Fällen zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Marke von 4.000 überschritten.