Leichtathletik

Aus nach drei Würfen: Speerwerfer Vetter enttäuscht im Olympia-Finale

Drama um Johannes Vetter: Der Weltjahresbeste fand bei den Olympischen Spiele in Tokio kein Vertrauen in den Anlauf und hat bereits nach drei Würfen keine Chance mehr auf den Olympia-Sieg. Er schied als Neunter aus.

Johannes Vetter galt als Topfavorit und designierter Nachfolger von Thomas Röhler beim Speerwerfen. Doch als es darauf ankam, wirkte der Dominator der letzten beiden Jahre ratlos. Er bekam seine Technik nicht auf die Bahn und wirkte verzweifelt. Der Traum vom Olympia-Gold hat sich fnicht erfüllt.

"Es tut mir echt leid für alle, die mir daheim die Daumen gedrückt haben. Der zweite Versuch tut beim Hinschauen schon weh. Wenn ich das sehe, ist es zum Kotzen. Wir sehen Weltrekorde auf diesem Bounce-Boden. Aber für Leute wie mich, die etwas härter reinstemmen, ist dieser Boden nicht gemacht. Denen versaut es die Leistung", sagte ein sichtlich enttäuschter Vetter im Anschluss.

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Männer, Finale Gold IND Neeraj Chopra Silber CZE Jakub Vadlejch Bronze CZE Vitezslav Vesely 4. GER Julian Weber 5. PAK Arshad Nadeem 9. GER Johannes Vetter Alle Platzierungen

Vetter startete verhalten in den Wettkampf. Sein erster Versuch landete bereits bei 82,52 m, damit reihte er sich hinter seinem Teamkollegen Julian Weber (Saisonbestleistung von 85,30) und dem Tschechen Jakub Vadlejch (83,98) als Vierter ein. In Führung lag zunächst der Inder Neeraj Chopra (87,03). Im zweiten Durchgang dann eine Schrecksekunde für Vetter, er rutschte beim Anlauf weg und knickte leicht mit dem linken Fuß um. Der Versuch wurde ungültig und der Weltjahresbeste wirkte ratlos.

Mit Eisbeutel den Anlauf härter gemacht

Dabei hatten die Organisatoren zuvor für das Speerwerfen eine besondere Maßnahme ergriffen. Mit zahlreichen Eisbeuteln unter weißen Handtüchern wurde der Anlauf im Olympiastadion gekühlt. Vetter hatte zuletzt sichtlich Probleme mit weichen Anlaufböden. Er gilt als Werfer, der viel von seiner Kraft lebt und deshalb einen harten Untergrund benötigt. Die Laufbahn im Olympiastadion war in dreijähriger Tüftelei speziell für die Olympischen Spiele entwickelt worden und hatte besonders in den Laufwettbewerben für einige Fabel-Weltrekorde gesorgt.

Vetter schafft es nicht unter die besten Acht

Auch im dritten Versuch fand Vetter nicht das Vertrauen in die Bahn, konnte seine Technik nicht anwenden und wirkte ratlos. Da sich aber gleich fünf Kontrahenten noch an ihm vorbeischoben, passierte das, was zuvor als unmöglich galt: Vetter war raus aus dem Wettbewerb.