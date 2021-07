Leichtathletik

Australisches Leichtathletik-Team darf Quarantäne bei Olympia verlassen

von Chaled Nahar

Das australische Leichtathletik-Team darf seine kurzzeitige Quarantäne bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio beenden. Die Maßnahme war wegen des möglichen Kontakts zum positiv getesteten US-Stabhochspringer Sam Kendricks erlassen worden.

"Die Mitglieder des Teams können wieder regulär ihrem Training nachgehen", teilte das Australische Olympische Komitee am Donnerstag (29.07.2021) mit. 54 Mitglieder des Leichtathletik-Teams hätten sich als Vorsichtsmaßnahme kurzzeitig in Quarantäne begeben müssen. Australische Medien berichteten zunächst, dass sogar das gesamte Leichtathletik-Team mit 63 Sportlerinnen und Sportler in den Hotelzimmern bleiben müsse, was das Australische Olympische Komitee aber nicht bestätigte.

Besonders der Zeitpunkt hatte Sorge bereitet: Die Leichtathletik-Wettbewerbe beginnen am Freitag (30.07.2021).

Drei Mitglieder des australischen Teams bleiben zunächst isoliert

Hintergrund der Quarantäne war ein Kontakt des australischen Stabhochspringers Kurtis Marschall zu Kendricks. Auch zwei weitere Menschen aus dem australischen Team hatten Kontakt zu Kendricks, wie das Australische Olympische Komitee mitteilte. Diese drei Menschen seien geimpft und hätten bislang stets negative Tests gehabt. Sie müssten dennoch zunächst isoliert bleiben und trainieren. "Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sie wie geplant bei den Wettbewerben antreten", so das Australische Olympische Komitee.

Das IOC hatte am Donnerstag den bisherigen Höchstwert von 24 positiven Corona-Tests im Umfeld der Spiele mitgeteilt. Darunter befanden sich drei Aktive.

Das Nationale Olympische und Paralympische Komitee der USA bestätigte die Infektion von Kendricks bei Twitter. Der Stabhochspringer ist von den Olympischen Spielen zurückgezogen worden.