Nachrichten

Badminton: Deutsche Teams mit Niederlagen zum Olympia-Auftakt

Die deutschen Badminton-Spieler sind mit Niederlagen ins olympische Turnier von Tokio gestartet. Im Mixed unterlagen Isabel Herttrich und Mark Lamsfuß gegen die an Position zwei gesetzten Chinesen Huang Dong Ping und Wang Yi Lyu mit 22:24, 17:21. Lamsfuß nimmt genau wie Herttrich erstmals an Olympischen Spielen teil. Für Lamsfuß ging auch das zweite Spiel verloren. Im Herren-Doppel mit Marvin Seidel unterlag er den Japanern Takeshi Kamura und Keigo Sonora im ersten Gruppenspiel 13:21, 8:21. In den weiteren Vorrundenspielen steht Lamsfuß mit Herttrich und Seidel unter Druck, nur die beiden ersten Teams pro Gruppe erreichen die K.o.-Runden. | 24.07.2021 14:02