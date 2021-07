Nachrichten

Badminton: Li nach zweiter Niederlage ausgeschieden

Die deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li ist nach ihrer zweiten Niederlage bei den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschieden. Die 23-Jährige aus Lüdinghausen unterlag Jewgenija Kosezkaja (ROC) am Montag (26.07.2021) 20:22, 15:21. Zum Auftakt des Turniers in der Halle der Musashino Forest Sport Plaza hatte Li gegen Vize-Weltmeisterin Nozomi Okuhara (Japan) in zwei Sätzen verloren. Gegen Kosezkaja, die wegen der Sperre für ihr Land wie alle Russinnen und Russen unter dem Namen des Nationalen Olympischen Komitees sowie ohne Flagge und Hymne starten muss, vergab Li im ersten Durchgang zwei Satzbälle. | 26.07.2021 03:45