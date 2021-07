Nachrichten

Badminton: Niederlage für Yvonne Li - Mixed bleibt im Rennen

Die deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li hat ihre ersten Olympischen Spiele mit einer Niederlage begonnen. Die 23-Jährige vom Bundesligisten Union Lüdinghausen verlor ihr erstes Vorrundenspiel am Sonntag (25.07.2021) in Tokio gegen die Japanerin Nozomi Okuhara 17:21, 4:21. In ihrem zweiten Match in der Gruppe E braucht Li am Montag einen Sieg gegen Jewgenija Kosezkaja (ROC), um die K.o.-Phase zu erreichen. Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale wahrten Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich im Mixed. Das Duo aus Wipperfeld und Bischmisheim gewann nach der Auftaktniederlage gegen die Silbermedaillengewinner von Rio 2016, Chan Peng Soon und Goh Liu Ying aus Malaysia, mit 21:12, 21:15. | 25.07.2021 05:40