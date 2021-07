Nachrichten

Badminton: Niederlagen für Li und Schäfer - Lamsfuß mit Mixed-Chancen

Die deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li hat ihre ersten Olympischen Spiele mit einer Niederlage begonnen. Die 23-Jährige vom Bundesligisten Union Lüdinghausen verlor ihr erstes Vorrundenspiel in Tokio gegen die Japanerin Nozomi Okuhara 17:21, 4:21. Unter Druck steht auch Kai Schäfer (Dortelweil). Der Olympia-Debütant musste sich in seinem ersten Match dem Thailänder Kantaphon Wangcharoen 13:21, 15:21 geschlagen geben. Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale wahrten Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich (Wipperfeld/Bischmisheim). Sie besiegten im Mixed die Rio-Silbermedaillengewinner Chan Peng Soon und Goh Liu Ying (Malaysia) mit 21:12, 21:15. Im Männer-Doppel droht Lamsfuß mit seinem Partner Marvin Seidel nach der zweiten Vorrundenniederlage das Aus nach der Gruppenphase. | 25.07.2021 15:04