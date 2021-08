04:28 min | 02.08.2021 | Das Erste Bahnrad: Deutsche Frauen mit Weltrekord in der Qualifikation

Radsport

Bahn-Vierer mit Weltrekord - Friedrich/Hinze greifen nach Teamsprint-Gold

Glänzender Bahnrad-Auftakt für den Vierer der Frauen und die Teamsprint-Weltmeisterinnen. Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze stehen im Finale und greifen nach Gold. Der Bahn-Vierer der Frauen fuhr Weltrekord.

Das Duo Friedrich/Hinze hat am Montag (2.8.2021) im Izu Velodrome Tokio die Qualifikation gewonnen und sich anschließend auch im Halbfinale gegen die Ukraine deutlich durchgesetzt: Damit stehen die deutschen Weltmeisterinnen von 2020 ab 11.09 Uhr im Finale gegen China.

Weltrekord durch chinesisches Team

Die 21-jährige Friedrich und die 23-jährige Hinze sind das jüngste Duo im Starterinnenfeld. Sie fuhren die Qualifikation in 32,102 Sekunden und verbesserten sich im Halbfinale noch einmal auf 31,905 Sekunden. Schneller im Semifinale waren nur die Chinesinnen, die durch das Velodrome in 31,804 Sekunden und damit Weltrekordzeit rasten.

Bahn-Vierer mit Weltrekord

Das deutsche Bahnrad-Team der Frauen feiert den Weltrekord.

In der Qualifikation des Frauen-Bahn-Vierers stellte das deutsche Quartett mit Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger in 4:07,307 Minuten einen Weltrekord auf. In ihrem Vorlauf verbesserten die Deutschen die alte 4.000-Meter-Bestmarke (4:10,236 Minuten) um fast drei Sekunden.

Brennauer: "Richtig guten Tag"

"Wir hatten einen richtig guten Tag. Wir wussten schon vom Training her, dass es drin ist. Ich habe zu den Mädels gesagt: 'Das ist mein Traum, das oben an der Anzeigetafel zu sehen.' Und dann haben wir das umgesetzt. Wir sind super stolz und nehmen das als Motivation für morgen mit", sagte Brennauer und fügte mit Blick auf eine mögliche Medaille hinzu: "Träumen darf man immer. Wir wollen das Rennen mit der gleichen Konzentration durchziehen und dann ist alles drin."

Bahn-Vierer nun im Halbfinale gegen Italien

Mit der Bestzeit gehen die deutschen Frauen als Gold-Favoritinnen in die Platzierungsrennen am Dienstag (03.08.2021, ab 8.30 Uhr). Das Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) kämpft dann gegen die Quali-Vierten aus Italien (4:11,118 Minuten) um den Finaleinzug. Im zweiten Halbfinale treffen die alten Weltrekordhalterinnen aus Großbritannien (4:09,022 Minuten) und den USA (4:10,118 Minuten) aufeinander. Die zweit- und drittplatzierten Quartetts waren auf der schnellen Bahn im Izu Velodrome Tokio ebenfalls unter der alten Weltrekordzeit geblieben.