Bahnradfahrerin van Riessen mit Knochenbrüchen im Krankenhaus

Die niederländische Bahnradfahrerin Laurine van Riessen hat bei dem Sturz am Donnerstag (05.08.2021) während des olympischen Keirin-Wettbewerbs einen Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen und eine Lungenquetschung erlitten. Die 33-Jährige befindet sich in einem Krankenhaus in Tokio, wie ein niederländischer Sprecher mitteilte. Van Riessen hatte im Viertelfinal-Lauf des sogenannten Kampfsprints das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze touchiert und war daraufhin mit der Britin Katy Marchant kollidiert. | 06.08.2021 06:02