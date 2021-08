Nachrichten

Basketball: US-Frauen nach nächstem Kantersieg im Finale

Die Basketballerinnen aus den USA stürmen ihrem neunten Olympiasieg entgegen. Im Halbfinale fertigte das Team um die WNBA-Stars Breanna Stewart und Sue Bird am Freitag (06.08.2021) in Saitama Serbien mit 79:59 (41:23) ab. Nun fehlt noch ein Sieg, um das siebte Gold in Serie klar zu machen. Am Sonntag (4.30 Uhr MESZ) geht es gegen Gastgeber Japan oder Frankreich um den Titel. Beide Gegner hatten die Amerikanerinnen in der Vorrunde klar geschlagen. | 06.08.2021 08:35