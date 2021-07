Nachrichten

Basketballer glauben ans Olympia-Viertelfinale: "Nichts verloren"

Die deutschen Basketballer gehen mit viel Optimismus in ihr zweites Vorrundenspiel bei den Olympischen Spielen in Tokio. "Es ist noch nichts verloren. Wir sind noch in der Lage, uns zu qualifizieren", sagte Aufbauspieler Maodo Lo vor dem Duell mit Nigeria am Mittwoch (28.7.2021). Nach der Auftaktniederlage gegen Italien ist der Druck auf das Team von Bundestrainer Henrik Rödl groß. "Die Wut hat sich gelegt, aber ich bin immer noch frustriert. Man muss jetzt weiterschauen", sagte Lo. In der Vorrundengruppe B braucht Deutschland mindestens einen Sieg, um es ins Viertelfinale zu schaffen. Dazu berechtigen die ersten beiden Plätze auf jeden Fall, auch zwei der drei Drittplatzierten ziehen in die K.o.-Runde ein. | 27.07.2021 03:15