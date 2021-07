04:12 min | 27.07.2021 | Das Erste Beachvolleyball: Thole/Wickler gewinnen gegen polnisches Duo Gegen Piotr Kantor und Bartosz Losiak gelang der ersten Vorrunden-Sieg bei den Olympischen Spielen. Das Achtelfinale ist weiter drin.

Beachvolleyball: Erster Vorrunden-Sieg bei Olympia für Thole/Wickler

Den Olympia-Auftakt hatten die deutschen Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler in den Sand gesetzt, am Dienstag (27.07.2021) bogen die Vize-Weltmeister von 2019 in die Erfolgsspur ein. Das Duo gewann im Shiokaze Park in Tokio gegen ein Top-Duo aus Polen.

Thole und Wickler besiegten Piotr Kantor und Bartosz Losiak bei großer Hitze mit 2:0-Sätzen - damit feierten sie ihren ersten Sieg bei ihrer ersten Teilnahme den Olympischen Spielen.

Thole/Wickler mit taktischer Meisterleistung

Zu Beginn des Spiels hatte das deutsche Duo mit den abgezockten Polen größere Probleme. Schnell gerieten Thole/Wickler klar in Rückstand (0:3, 4:8). Mit taktisch cleveren Aufschlägen kämpften sich die Deutschen wieder heran, glichen zum 11:11 aus und lieferten sich einen packenden Schlagabtausch mit Happy End: Den ersten Satz gewannen Thole/Wickler 22:20.

Auch im zweiten Durchgang waren beide auf Augenhöhe, die Deutschen aber einen Tick variabler und sicherer im Block. Beim Stand von 17:15 gingen die Hamburger, die seit vier Jahren zusammen spielen, erstmals mit zwei Punkten in Führung und hatten wenig später vier Matchbälle. Gleich den ersten verwandelten sie zum 21:16.

Letztes Vorrundenspiel am Freitag

Am Freitag (30.07.2021/4.00 Uhr MESZ) bestreiten Thole/Wickler ihr letztes Vorrundenspiel gegen die Japaner Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori. Nur die ersten beiden Teams der Vierergruppe ziehen sicher ins Achtelfinale ein. Zwei der sechs Drittplatzierten erhalten ein Ticket für die K.o.-Runde, die übrigen vier Dritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde die verbleibenden zwei Plätze für das Achtelfinale aus.