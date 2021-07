Volleyball

Beachvolleyballerinnen Sude/Borger droht frühes Olympia-Aus

Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die deutschen Beachvolleyballerinnen Julia Sude und Karla Borger stehen bei den Olympischen Spielen in Tokio vor dem Aus. Für das zweite deutsche Team Laura Ludwig/Margareta Kozuch wird es ab 12.50 Uhr (Sportschau-Livestream) gegen ein japanisches Duo ernst.

Nach der bitteren 1:2-Pleite zum Auftakt gegen das Schweizer Europameister-Duo Anouk Vergre-Depre/Joana Heidrich waren Sude/Borger am Montag (26.07.2021) gegen die topgesetzten Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes beim 0:2 über weite Strecken chancenlos.

Verheißungsvoller Start von Sude/Borger

Sude/Borger, die die schwerste Vorrundengruppe erwischt haben, hielten nach einem guten Start im ersten Satz lange mit und führten teilweise mit zwei Punkten. In der entscheidenden Phase schlichen sich aber zu viele Fehler ein. Mit vier Punkten in Folge holten sich die Kanadierinnen den ersten Satz (21:17). Im zweiten Durchgang konnten Sude/Borger vor allem die überragende Sarah Pavan nicht stoppen und verloren deutlich mit 14:21. "Ich denke die Gruppe war von Anfang an ein Kampf ums Überleben und jedes Spiel", sagte Sude.

Letztes Vorrundenspiel am Donnerstag

Damit stehen Sude/Borger vor dem abschließendem Spiel am Donnerstag (29.07.2021) gegen das niederländische Duo Katja Stam und Raisa Schoon gewaltig unter Druck. Nur die ersten beiden Teams der Vierergruppe ziehen sicher ins Achtelfinale ein. Zwei der sechs Drittplatzierten erhalten ein Ticket für die K.o.-Runde, die übrigen vier Dritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde die verbleibenden zwei Plätze für das Achtelfinale aus.

Ludwig/Kozuch hoffen auf ersten Sieg

Für den ersten deutschen Sieg im Beachvolleyball sollen am Mittag Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch sorgen, die es mit den Japanerinnen Megumi Murakami und Miki Ishii zu tun bekommen. Auch Ludwig/Kozuch hatten ihr erstes Spiel verloren, Rio-Olympiasiegerin Ludwig kritisierte danach: "Diese Niederlage ist schwer zu akzeptieren. Alles war möglich. Wir haben noch viel zu lernen und nehmen viel aus diesem ersten Spiel mit. Wir müssen lernen, wie wir mit dem Druck umgehen."