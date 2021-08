Nachrichten

Belarussische Sprinterin Timanowskaja wohl in polnischer Botschaft

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja hält sich laut Medienberichten seit Montag (02.08.2021) in der polnischen Botschaft in Tokio auf und kann sich Hoffnung auf politisches Asyl machen. Sie soll den Berichten zufolge am Mittwoch von Tokio nach Warschau fliegen.

Sein Land sei bereit zu helfen, hatte Vize-Außenminister Marcin Przydacz am Sonntagabend bei Twitter erklärt. "Sie hat die freie Wahl, ihre sportliche Karriere in Polen fortzusetzen, wenn sie sich dafür entscheidet", führte der Politiker weiter aus. Timanowskaja hat das Hilfsangebot offenbar angenommen.

Die Athletin sollte nach Kritik an Verbandsfunktionären offenbar zur Rückreise nach Belarus gezwungen werden. Deshalb hatte sie am Sonntag über die sozialen Medien um Hilfe gebeten.

Hilferuf in den sozialen Medien

Timanowskaja hatte in einem Video, das die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Sonntag veröffentlichte, erklärt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen. Grund sei öffentliche Kritik an belarussischen Sportfunktionären gewesen.

Die Sprinterin hatte den Flug verweigert, sich an die japanische Polizei gewendet und dann die Nacht in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda verbracht. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees ist sie in einer "sicheren Umgebung".