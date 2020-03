Paralympische Spiele

Beucher: Verlegung der Paralympics alternativlos

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat vehement eine Verlegung der Paralympics in Tokio gefordert. Wie der DBS in einem Statement mitteilte, hat der Verband am Montag (23.3.2020) wegen der Coronavirus-Pandemie einen schriftlichen Appell an das Internationale Paralympische Komitee (IPC) gerichtet, in dem ausdrücklich eine Verschiebung der Paralympics gefordert wird. Zudem habe sich der Verband in einem offenen Brief an seine Athleten gerichtet.

Alle brauchen Planungssicherheit

"Nach der erneuten Zuspitzung der weltweiten Corona-Krise sind wir der Auffassung, dass eine Verlegung der Paralympischen Spiele alternativlos ist", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher: "Eine Entscheidung hierzu muss unverzüglich herbeigeführt werden. Wir alle brauchen Planungssicherheit, sowohl unsere Athleten als auch wir als Verband." Möglich wäre eine Verschiebung in den Herbst hinein, falls die Krise da beseitigt sei, sagte der 73-Jährige: "Oder man verschiebt gar um ein oder zwei Jahre." Bislang sollen die Paralympics vom 25. August bis 6. September stattfinden.

"Zum Nichtstun verdammt"

Dennoch werde man bis zu einer endgültigen Verlegung die Vorbereitungen selbstverständlich fortsetzen, auch wenn längst keine Chancengleichheit mehr gegeben sei. "Mannschaftssportarten können definitiv im Moment nichts mehr machen. Einige bräuchten noch Qualifikationsturniere, um überhaupt in das Team D-Paralympics hineinzukommen. Diejenigen sind zum Nichtstun verdammt", sagte Beucher. "Es darf aus Fairnessgründen nicht sein, dass die aktuelle Krisensituation zu ungleichen Voraussetzungen führt."

Kappel: "Unsicherheit ist riesig"

Niko Kappel im Kugelstoßring,

Para-Leichtathlet Niko Kappel kann dem nur zustimmen: "Wir Sportler leiden darunter, dass Trainingszentren geschlossen wurden, dass Qualifikationen ausfallen. Die Unsicherheit ist riesig", sagte der Kugelstoßer, der in Rio Gold gewonnen hatte. "Das IPC sollte dies jetzt erkennen. Es bringt nichts, die paralympischen Athleten noch länger im Glauben zu lassen, die Spiele würden stattfinden."

Ohne Paralympics kein Olympia und umgekehrt

Mit einer Verlegung der Paralympics würde automatisch auch eine Verschiebung der Olympischen Spiele einhergehen: "Ohne Paralympics gibt es kein Olympia und umgekehrt. Das ist vertraglich bis 2032 festgehalten", sagte Beucher. "Die Veranstaltungen gehören zusammen und sind nur zeitlich getrennt. Deshalb kann es da keine Einzelverschiebung, sondern nur eine Gesamtverschiebung geben."