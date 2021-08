Turnen

Biles sagt weitere Olympia-Starts ab

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat auch ihre Starts im Sprung, am Stufenbarren und am Boden bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt.

Jeweils einen Tag vor den Entscheidungen am Sonntag (Sprung und Stufenbarren) sowie am Montag (Boden) gab der Verband den Startverzicht des Turn-Superstars bekannt. Ob Biles am Schwebebalken (Dienstag, 03.08.2021) starten wird, ist noch offen. Eine Entscheidung werde später getroffen, hieß es. "Egal wie, wir stehen hinter Dir, Simone", schrieb der Verband auf Twitter.

"Wir haben weiterhin allergrößten Respekt vor Simone, die diese Situation mit Mut und Würde meistert, sowie vor allen Athleten, die ihr in diesen ungewöhnlichen Umständen zur Seite gestanden haben", teilte der Verband bereits am Samstag (31.07.2021) mit. Für Biles wird MyKayla Skinner in der Sprung-Entscheidung starten.

Mentale Probleme ausschlaggebend

Biles hatte schon im Mehrkampf-Finale am Donnerstag auf einen Start verzichtet. Am Dienstag hatte sie beim Mannschafts-Finale ihren Wettkampf nach dem ersten von vier Durchgängen abgebrochen und dies anschließend mit mentalen Problemen begründet.