Bogenschießen: Frühes Olympia-Aus für Unruh und Schwarz

Nach Medaillen-Hoffnung Lisa Unruh ist auch Charline Schwarz bei den in der ersten Runde des olympischen Einzelwettbewerbs im Bogenschießen ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Athletin aus Feucht unterlag am Mittwoch (28.07.2021) der Amerikanerin Mackenzie Brown mit 2:6. Zuvor hatte Unruh gegen Hanna Marusava aus Belarus mit 4:6 verloren. Nachdem am Vortag bereits Michelle Kroppen frühzeitig gescheitert war, sind die deutschen Damen im Einzel nicht mehr vertreten. Im Team-Wettbewerb hatte das Trio Unruh, Schwarz und Kroppen die Bronzemedaille gewonnen. | 28.07.2021 10:45