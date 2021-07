10:59 min | 31.07.2021 | Das Erste Bogenschießen: Olympia-Aus für Unruh gegen Nespoli Im Viertelfinale kam es zu einem spannenden Kräftemessen zwischen Florian Unruh und dem Italiener Mauro Nespoli.

Bogenschießen

Bogenschütze Florian Unruh scheitert im Olympia-Viertelfinale

Bogenschütze Florian Unruh hat am Samstag (31.07.2021) im Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele in Tokio das Halbfinale verpasst. Der 28-Jährige unterlag dem Italiener Mauro Nespoli in der Runde der letzten Acht mit 4:6.

Der Ehemann von Deutschlands Top-Bogenschützin Lisa Unruh galt am Finaltag als heißer Anwärter auf Edelmetall. Die starke Leistung aus dem Achtelfinale (6:2 gegen den Kanadier Crispin Duenas) konnte der Olympia-Debütant im Viertelfinale aber nicht bestätigen.

Florian Unruh patzt mit dem letzten Schuss

Trotzdem hätte Unruh es in den Shoot-Off schaffen können. Beim Stand von 3:5 landete sein Pfeil nach zwei Zehnen im letzten Satz in der Sieben. Der Italiener schoss drei Neunen - das reichte für ein 27:27 und letztlich für den knappen 6:4-Sieg für Nespoli.

Unruh hatte sich durch einen überraschenden 7:3-Erfolg gegen Doppel-Olympiasieger Je-Doek Kim aus Südkorea für den Finaltag qualifiziert. Der Schütze vom SSC Fockbek/SV Dauelse war damit der einzige deutsche Mann in diesem Wettbewerb.

Ergebnisse Bogenschießen, Einzel, Männer, 2. Viertelfinale 1. ITA Mauro Nespoli 2. GER Florian Unruh Alle Platzierungen

Eine Medaille für deutsche Bogenschützen

Damit treten die deutschen Bogenschützen wie schon in Rio mit einer Medaille die Heimreise an. Lisa Unruh hatte gemeinsam mit Michelle Kroppen und Charline Schwarz im Teamwettbewerb Bronze geholt.