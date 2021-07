Nachrichten

Bogenschützin Kroppen bei Olympia im Sechzehntelfinale

Bogenschützin Michelle Kroppen ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb mühelos in das Sechzehntelfinale eingezogen. Die 25-Jährige vom SV GutsMuths Jena setzte sich am Dienstag (27.7.2021) in der ersten Runde mit 6:0 gegen die Ukrainerin Lidija Sitschennikowa durch. Die Weltranglisten-Siebte, die in Berlin lebt, hatte bei den Sommerspielen im Team-Wettbewerb mit Charline Schwarz und Lisa Unruh bereits die Bronzemedaille gewonnen. | 27.07.2021 07:20