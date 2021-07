Nachrichten

Boxer Abduljabbar bei Olympia im Schwergewichts-Viertelfinale

Schwergewichts-Boxer Ammar Riad Abduljabbar ist bei den olympischen Spielen in Tokio in die Runde der letzten acht eingezogen. Der Hamburger gewann am Dienstag (27.07.2021) gegen den Peruaner Jose Maria Lucar Jaimes. Alle drei Boxrunden entschied Abduljabbar einstimmig mit 10:9 für sich, was am Ende einen Sieg mit 5:0 nach Punkten ergab. Im Viertelfinale am Freitag wartet der Russe Muslim Gadzhimagomedov. | 27.07.2021 05:47