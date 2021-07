Boxen

Boxer Abduljabbar verliert im Olympia-Viertelfinale

Schwergewichtsboxer Ammar Riad Abduljabbar hat bei den Olympischen Spielen in Tokio am Freitag (30.07.2021) eine Medaille durch eine Niederlage im Viertelfinale verpasst. In der Gewichtsklasse bis 91 Kilogramm unterlag der 25-Jährige dem topgesetzten Welt- und Europameister Muslim Gadschimagomedow aus Russland.

Die Kampfrichter werteten den Kampf mit 0:5 gegen den aus dem Irak nach Deutschland eingewanderten Hamburger. Trotzdem hatte Abduljabbar seinem Kontrahenten einen guten Kampf geliefert und auch einige Treffer gelandet, doch Gadzhimagomedov proftierte von seiner Routine und auch von seiner höheren Recihweite. Falls der russische Boxer Olympiasieger wird, würde dies am Ende Platz fünf für den Boxer von der SV Polizei Hamburg bedeuten.

Die deutschen Boxer gehen in Tokio leer aus

Von den drei Deutschen war es nur Abduljabbar gelungen, seinen ersten Kampf zu gewinnen. Federgewichts-Boxer Hamsat Shadalov war in der ersten Runde nach einem knappen 2:3 ausgeschieden, auch Nadine Apetz musste sich im Weltergewicht mit 2:3 geschlagen geben.