Leichtathletik

Burghardt und Pinto nicht im 100-Meter-Olympia-Finale dabei

Für die deutschen 100-Meter-Sprinterinnen hat es bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht für das Finale der gereicht. Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto schieden am Samstag (31.07.2021) in der Vorschlussrunde aus.

Während Burghardt im Olympiastadion im zweiten Halbfinal-Lauf in 11,07 Sekunden die zweitbeste Zeit ihrer Karriere ablieferte, enttäuschte Pinto mit 11,35 Sekunden als Letzte des ersten Durchgangs.

Alexandra Burghardt dichter am Finale

"Der Start war noch schlimmer als gestern. Ich bin irgendwie gar nicht da rausgekommen", sagte die lange Zeit der Vorbereitung verletzte Pinto vor dem Sportschau-Mikrofon.

Zufrieden mit der Zeit, aber nicht mit dem Erreichten war Burghardt: "Die Zeit ist ok. Der Lauf war technisch nicht so gut. Ich bin nicht ganz zufrieden. Das Finale war irgendwie greifbar." Burghardt wurde Vierte in ihrem Lauf.

Fraser-Pryce mit der besten Zeit

Ihre große Favoritenrolle unterstrich die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die den dritten Durchgang dominierte, schon vor der Ziellinie Tempo rausnahm und trotzdem mit 10,73 Sekunden die schnellste Halbfinal-Zeit lief.

Mit Elaine Thompson-Herah und Shericka Jackson stehen zwei weitere Jamaikanerinnen im Endlauf. Insgesamt sechs der acht Teilnehmerinnen für das Finale am Abend (Ortszeit 21.50 Uhr, 14.50 Uhr deutscher Zeit live in der Sportschau) blieben in der Vorschlussrunde unter 11 Sekunden, darunter auch überraschend die beiden Schweizerinnen Ajla Sui del Ponte und Mujinga Kambundji.

Dopingbefund bei Blessing Okagbare

Vor dem Halbfinale hatte die olympische Leichtathletik ihren ersten Dopingfall zu verzeichnen. Eine Probe der 100-Meter-Mitfavoritin Blessing Okagbare aus Nigeria war positiv. Sie wurde daraufhin aus dem Halbfinale ausgeschlossen.