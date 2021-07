Nachrichten

Chinas Turner nach erstem Qualifikationsdurchgang vorn

Die Männer-Riege aus China hat zum Auftakt der Turn-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio die Führung in der Qualifikation für das Mannschaftsfinale im Mehrkampf übernommen. Der dreimalige Olympiasieger sicherte sich am Samstag (24.07.21) Platz eins in der ersten Gruppe mit 262,061 Punkten. Rang zwei belegte knapp dahinter mit 261,945 Punkten die Auswahl des Russischen Olympia-Komitees vor der Ukraine (247,492). Die deutsche Riege startet erst in der dritten Qualifikationsgruppe am Abend (Ortszeit) | 24.07.2021 05:45