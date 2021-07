Nachrichten

Corona-Angst oder Geldsorgen? Guinea sagt Teilnahme ab

Guinea verzichtet laut Sportminister Sanoussy Bantama Sow wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen. "Aufgrund des Wiederauflebens von Covid-19-Varianten hat die Regierung, die sich um die Erhaltung der Gesundheit der Athleten bemüht, mit Bedauern die Absage der Teilnahme Guineas an den Spielen in Tokio beschlossen", schrieb der Sportminister laut der Nachrichtenagentur AFP in einem Brief an den Präsidenten des Olympischen Komitees von Guinea. Ob dies allerdings der wahre Grund für den Rückzug ist, ist unklar. Laut AFP und Medienberichten könnten finanzielle Probleme und nicht gezahlte Prämien der wahre Grund sein. | 21.07.2021 23:15