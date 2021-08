Nachrichten

Corona-Verstöße und Drogen: Sechs Personen von Olympia ausgeschlossen

Eine Party mit Alkohol, Drogenmissbrauch bei Mitarbeitenden und Missachtung der Corona-Maßnahmen: Im Umfeld der Olympischen Spiele in Tokio mehren sich die Verstöße gegen die Regeln. Mittlerweile hat das Organisationskomitee sechs Personen die Akkreditierung für die Spiele entzogen und mehrere Verwarnungen ausgesprochen.

Zwei georgische Judoka verloren ihre Akkreditierung, nachdem sie sich aus dem olympischen Dorf zu einer touristischen Tour in die Stadt begeben hatten, sagte Toshiro Muto, Geschäftsführer des japanischen Organisationskomitees (OK). Vazha Margvelashvili und Lasha Shavdatuashvili hatten beide in ihren Gewichtsklassen jeweils eine Silbermedaille gewonnen.

Ihre Tour ist ein Verstoß gegen die Corona-Regeln des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Organisatoren in Japan, die in den sogenannten Playbooks festgehalten sind. Dort sind derartige touristische Aktivitäten verboten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Strafen sehen bei Missachtung der Regeln im härtesten Fall eine Disqualifikation vor. Eine Aberkennung der Medaillen komme aber nicht infrage, sagte IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi bei einer Pressekonferenz am Sonntag (01.08.2021). Die beiden georgischen Athleten sind inzwischen abgereist.

Vier Mitarbeitende einer Firma sollen Drogen konsumiert haben

OK-Chef Muto bestätigte auf demselben Termin den Entzug von vier weiteren Akkreditierungen. Betroffen sind demnach vier Mitarbeitende von beauftragten Firmen, der Entzug der Akkreditierungen erfolgte den Angaben zufolge Anfang Juli, also weit vor Beginn der Sommerspiele. Den vier Menschen wird der Missbrauch von Drogen vorgeworfen, den sie bestritten.

Die Infektionszahlen steigen in Japan derzeit stark, mehrere Regionen befinden sich im Ausnahmezustand, darunter Tokio. Auch und vor allem wegen der Pandemie gibt es in Japan Bedenken gegen die Spiele. Deshalb ergriffen die Organisatoren Maßnahmen, um Olympioniken, das Personal und die japanische Öffentlichkeit zu schützen.

Muto berichtete von "zehn weiteren Zwischenfällen", die nur mit Verwarnungen geahndet wurden, da diese Menschen glaubhaft ihr Bedauern ausgedrückt hätten. Doch der nächste Fall liegt schon auf dem Tisch.

Party mit Alkohol - "Wir untersuchen die Situation"

Mehrere Athleten sowie weitere Delegationsmitglieder sollen nach Angaben des Organisationskomitees am Freitagabend (30.07.2021) Alkohol in einem Park getrunken haben. Der Konsum von Alkohol ist im olympischen Dorf zwar nicht verboten, allerdings darf der Verzehr nur im eigenen Zimmer erfolgen. "Derzeit untersuchen wir die Situation und werden auf der Grundlage der Ergebnisse die entsprechenden Maßnahmen ergreifen", sagte Muto.

Ursprünglich sollte Alkohol grundsätzlich erlaubt sein, die Organisatoren entschieden nach einem öffentlichen Aufschrei jedoch anders. Durch den eingeschränkten Verzehr soll das Risiko der Verbreitung des Coronavirus verringert werden.

Neuinfektionen in Japan und Tokio auf Rekordhoch

Die neu gemeldeten Infektionen in Tokio stiegen am Samstag (31.07.2021) auf ein Rekordhoch von 4.058, teilte die Stadtregierung mit. Die Zahl überschritt zum ersten Mal die Marke von 4.000. Landesweit beliefen sich die Fälle am Samstagabend laut TV-Sender NHL auf 12.300. Der bislang höchste Tageswert in Japan.