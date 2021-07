02:41 min | 25.07.2021 | Das Erste Corona - die Angst ist allgegenwärtig

Coronavirus-Infektionen bei Olympia: 16 neue Fälle gemeldet

Die Zahl der im Olympia-Umfeld offiziell bestätigten Corona-Fälle ist um 16 auf insgesamt 148 gestiegen. Das gab das Organisationskomitee in Tokio am Montag (26.07.2021) bekannt. Für zwei niederländische Athleten endete der Medaillentraum Corona-bedingt vorzeitig. Zudem gab es drei weitere, noch nicht namentlich genannte positive Fälle unter den Athleten.

Der niederländische Tennis-Doppelspieler Jean-Julien Rojer muss aufgrund eines positiven Corona-Tests in Quarantäne und darf nicht mehr am olympischen Turnier in Tokio teilnehmen. Eine bittere Pille auch für Rojers Doppelpartner Wesley Koolhof, der damit auch seine Ambitionen für die Olympischen Spiele aufgeben muss.

Die Neuseeländer Marcus Daniell und Michael Venus wären die nächsten Gegner des niederländischen Duos gewesen und stehen nun kampflos im Viertelfinale, wie der Tennis-Weltverband am Montag mitteilte. Rojer und Koolhof waren an Position acht gesetzt und hatten ihre Auftaktpartie gewonnen.

Das niederländische Team ist nicht zum ersten Mal betroffen. Zuvor waren schon Ruderer Finn Florijn, ein Mitarbeiter des Ruderteams, Taekwondo-Athletin Reshmie Oogink und die Skateboarderin Candy Jacobs positiv getestet worden.

Drei weitere Athleten in Tokio betroffen

Die Organisatoren der Olympischen Spiele hatten zuvor mitgeteilt, dass drei weitere Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Welche Athleten betroffen sind, teilten die Veranstalter allerdings nicht mit.

Insgesamt gab es 16 weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele. Damit stieg die Zahl der offiziell bestätigten positiven Tests bei den Spielen seit Beginn der Erfassung am 1. Juli 2021 auf 148.