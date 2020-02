Gesundheit

Coronavirus und Olympia in Tokio: Fragen und Antworten

In der Coronavirus-Krise mehren sich die Fragen zu den Olympischen Spielen in Tokio. Kann das Festival des Weltsports wie geplant vom 24. Juli bis zum 9. August stattfinden? Welche Folgen hätte eine Absage? Gäbe es Alternativen?

Wie stark ist Japan vom Ausbruch des Coronavirus betroffen?

Japan ist nach China und Südkorea das Land mit den meisten bestätigten Fällen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde bis Ende Februar bei 164 Menschen im Land das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen. Es gab einen auf das Virus zurückzuführenden Todesfall (Stand: 26.2.2020). Dazu kommen 691 Menschen, die sich auf einem im Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiff infiziert hatten.

Welche Maßnahmen trifft Japan im Sport?

Die Fußballspiele in der J-League wurden vorerst bis Mitte März ausgesetzt. Für den Tokio-Marathon am Sonntag (1.3.2020) wurden statt 38.000 Teilnehmern nur 200 Elite-Läufer zugelassen. Die Organisatoren des olympischen Fackellaufs, der am 26. März in Fukushima starten soll, denken über eine Verkürzung der Strecke und strengere Vorsichtsmaßnahmen nach.

02:45 min | 27.02.2020 | Das Erste Olympia trotz Coronavirus? - Japaner sind skeptisch Wegen der Coronavirus-Krise kommen weniger Touristen nach Japan. Sportwettbewerbe werden abgesagt oder zusammengestrichen und die Zweifel an sicheren Olympischen Spielen wachsen.

Wie viele Menschen werden zu den Olympischen Spielen erwartet?

Am weltgrößten Sportevent wollen 11.000 Sportler teilnehmen. Japan rechnet zudem mit etwa zwei Millionen Besuchern aus aller Welt. Zu den Paralympics (25. August bis 6. September) sollen noch einmal etwa 4.400 Sportler ins Land kommen.

Wann wurden zuletzt Olympische Spiele abgesagt?

1944 während des Zweiten Weltkrieges. Das als Ausrichter vorgesehene London organisierte vier Jahre später die ersten Nachkriegsspiele. Der Krieg hatte das Internationale Olympische Komitee bereits die Olympischen Spiele 1940 zur Absage gezwungen. Die Sommerspiele sollten damals in Tokio abgehalten werden, doch wegen des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges gab das Land die Spiele 1938 ans IOC zurück. Helsinki sprang als neuer Austragungsort ein. Gut zwei Monate vor dem geplanten Beginn stoppte das IOC die Vorbereitungen wegen des Zweiten Weltkriegs.

Welche finanziellen Folgen hätte eine Absage der Spiele in diesem Jahr?

Laut IOC-Mitglied John Coates, der zum Koordinierungsteam für die Spiele in Tokio gehört, würde eine Absage das IOC nicht in den Ruin treiben. "Die Spiele werden nicht abgesagt", sagte das australische Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees dem "Sydney Morning Herald" am Mittwoch (26.2.2020). "Aber wenn die Spiele abgesagt werden, ist das IOC in der Lage, den Mitgliedersport und die NOCs (die Nationalen Olympischen Komitees) weiter zu finanzieren." Dem Bericht zufolge verfügt das IOC über einen Notfallfonds von umgerechnet 830 Millionen Euro.

Bis wann soll eine Entscheidung fallen?

IOC-Mitglied Richard Pound hat Ende Februar ein Zeitfenster von drei Monaten veranschlagt, in dem eine Entscheidung über Durchführung oder Absage getroffen werden müsste. "Es ist eine große, große, große Entscheidung, und man kann sie erst treffen, wenn man verlässliche Fakten hat, auf die man sich stützen kann", sagte der Kanadier der Nachrichtenagentur AP.

Gäbe es Alternativen?

Angesichts umfangreicher Vertragswerke über Fernseh- und Marketingrechte und durchgetakteter Sportkalender weltweit halten Experten eine Verschiebung für sehr unwahrscheinlich. "Man kann nicht einfach sagen, wir machen es im Oktober", sagte Pound. "Dies würde die TV-Rechteinhaber vor große Probleme stellen und es würde mit den Terminkalendern von American Football, Basketball, Baseball oder des europäischen Fußballs kollidieren.

Auch einen Umzug in eine andere Stadt hält Pound für nahezu unmöglich. "Es ist schwierig, den Ort zu verlegen, da es nur wenige Städte auf der Welt gibt, die in dieser kurzen Zeit die Ausrichtung übernehmen könnten." Der konservative Londoner Bürgermeister-Kandidat Shaun Bailey hatte per Twitter die britische Hauptstadt bereits als Ersatzausrichter ins Spiel gebracht und damit die Organisatoren in Tokio verärgert.

Welche Prognosen geben Experten?

Der japanische Virologe Hitoshi Oshitani, der die WHO während der Sars-Pandemie 2002/2003 beraten hatte, sagte "Japan Today": "Im Moment haben wir keine wirksame Strategie und es wäre schwierig, wenn die Olympischen Spiele jetzt stattfinden sollten. Aber bis Ende Juli kann sich die Lage ändern." Norio Ohmagari, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten im nationalen Gesundheitszentrum, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wir stehen am Scheidepunkt für eine Eindämmung des Coronavirus. Sollte die Zahl der Infizierten im Land in den nächsten drei Wochen nicht abnehmen, sollte man wirklich darüber nachdenken, die Olympischen Spiele auszutragen oder nicht. Das ist eine große Entscheidung."

Was sagen Sportler und Funktionäre?

"Ich bin sicher, dass das IOC keine Entscheidung treffen würde, die einer Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Regierungen in dieser Sache zuwiderliefe", sagte Pound der "Süddeutschen Zeitung". "Fragen der Pandemie sind viel wichtiger als die Durchführung einer bestimmten Sportveranstaltung, selbst einer so großen wie die Olympischen Spiele."

Auch für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul tritt der Sport in den Hintergrund. "Über allem steht die Gesundheit", sagte er in einem "Sport1"-Interview. "Wenn die Olympischen Spiele stattfinden und es die Gefahr gibt, dass sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren und danach in Länder zurückkehren, in denen die medizinische Versorgung nicht so gut ist wie hier, wäre das noch mal deutlich schlimmer als in Deutschland."