Dänische Handballer vorzeitig im Viertelfinale

Rio-Olympiasieger Dänemark steht beim Handball-Turnier in Tokio vorzeitig im Viertelfinale. Der Weltmeister setzte sich am Mittwoch klar mit 31:21 (12:7) gegen Bahrain durch. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel sind die Dänen in der Vorrundengruppe B nicht mehr von den ersten vier Plätzen zu verdrängen. Der gebürtige Färinger Johan Hansen war mit sechs Treffern bester Schütze seines Teams, das mit deutlichen Siegen gegen Gastgeber Japan (47:30) und Ägypten (32:27) ins Turnier gestartet war. In den abschließenden Gruppenspielen trifft die Mannschaft um Superstar Mikkel Hansen auf Portugal (Freitag) und Schweden (Sonntag). | 28.07.2021 04:07