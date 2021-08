Nachrichten

Deutsche Basketballer im Viertelfinale gegen Slowenien

Die deutschen Basketballer treffen bei den im Olympia-Viertelfinale auf Europameister Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic. Das ergab die Auslosung nach Abschluss der Vorrunde am Sonntag. Alle Viertelfinals finden am Dienstag in der Saitama Super Arena statt. "Das ist natürlich ein sehr starkes Team. Wir werden einen Weg finden müssen, Doncic zu stoppen", sagte Bundestrainer Henrik Rödl. Deutschland hatte die Vorrunde als Dritter abgeschlossen. | 01.08.2021 13:40