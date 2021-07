Nachrichten

Deutsche Basketballer schon sicher Dritter in Gruppe B

Die deutschen Basketballer haben bereits vor ihrem letzten Olympia-Vorrundenspiel am heutigen Samstag gegen Australien (10.20 Uhr) den dritten Platz in ihrer Vorrundengruppe B sicher. Dieser dritte Platz könnte schon für die Viertelfinal-Qualifikation reichen. In der Gruppe B verlor Nigeria gegen Italien (71:80) das dritte Spiel, beendet die Vorrunde damit auf dem letzten Platz. Die DBB-Auswahl würde sich bei einem Erfolg gegen Medaillenkandidat Australien direkt fürs Viertelfinale qualifizieren. Bei einer Niederlage dürfte man mit zehn Punkten mehr Differenz verlieren als Tschechien später gegen Gold-Favorit USA, um zu den zwei besten Gruppendritten zu gehören, die ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale schaffen. | 31.07.2021 08:28