Reiten

Deutsche Dressurstars in Tokio auf Olympia-Gold programmiert

Isabell Werth, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl sind nach ihren überzeugenden Vorstellungen in der Qualifikation die klaren Favoritinnen auf Olympia-Gold in der Mannschaft. Im Equestrian Park können sie am Dienstag (27.07.2021) die erste deutsche Reit-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio perfekt machen.

Die deutsche Dressur-Equipe kann bei Olympia in Tokio die Erfolgsgeschichte fortschreiben und zum 14. Mal seit 1928 Gold in der Mannschaft abräumen. "Es geht kaum besser," stellte Bundestrainerin Monica Theodorescu schon nach den beeindruckenden Vorstellungen ihrer Reiterinnen in der Qualifikation fest.

Die Ausgangslage ist perfekt. Im olympischen Turnier ist kein Team in Sicht, dass Isabell Werth aus Rheinberg mit Bella Rose, Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime und Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera bei normalem Verlauf ernsthaft gefährden könnte. Bei den Briten klafft hinter der dreimaligen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin eine viel zu große Lücke, in der dänischen Equipe kann nur Cathrine Dufour einigermaßen mithalten.

Von Nervosität keine Spur

Die Favoritenrolle bringt die selbstbewussten Dressur-Spezialistinnen jedenfalls nicht aus der Ruhe: "Ich war ehrlich gesagt nicht nervöser als bei den deutschen Meisterschaften", versicherte von Bredow-Werndl, die in Tokio bei ihren ersten Spielen reitet, nach der Qualifikation: "Und Dalera ist es egal, wo wir sind, sie unterscheidet nicht zwischen DM und Olympia."

Auch Werth, mit sechs Gold- und vier Silbermedaillen die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte, ließ sich für die Entscheidung noch Luft nach oben: "Natürlich sind wir Risiko geritten, aber nicht volles Risiko." Teamkollegin Schneider will dagegen, auch wenn Showtime beim ersten Auftritt offenbar keine große Lust auf die Galopp-Pirouette hatte, "jetzt deshalb im Training keine 40 Pirouetten drehen." Erfolg macht eben selbstbewusst.