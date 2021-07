Nachrichten

Deutsche Florett-Fechter ziehen ins Olympia-Viertelfinale ein

Die deutschen Florett-Fechter haben am Sonntag (01.08.2021) das olympische Viertelfinale erreicht. Im Mannschaftswettbewerb schlugen die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes im Achtelfinale das Team von Kanada mit 45:31. In der Runde der besten Acht trifft das Team um Peter Joppich (3.45 Uhr/MESZ) nun auf die klar favorisierten US-Amerikaner. Nach den ernüchternden Einzeln ließen Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita den Kanadiern keine Chance. Nach einem verpatzten Start und drei Treffern in Rückstand, drehte das Trio die Partie und baute seine Führung zwischenzeitlich auf 19 Treffer aus. Auch ein starker Endspurt der Kanadier konnte den Viertelfinal-Einzug des deutschen Teams nicht mehr verhindern. | 01.08.2021 02:55