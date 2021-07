Handball

Deutsche Handballer: Angstgegner zum Start ins Olympia-Abenteuer

Ein gemütlicher Start ins Olympia-Turnier wird es für die deutschen Handballer ganz sicher nicht geben. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason muss in Tokio schon im Auftaktmatch am Samstag (24.07.2021) gegen Spanien eine knifflige Aufgabe lösen.

Ausgerechnet Spanien also. Jene Mannschaft, die am Viertelfinal-Aus der Deutschen bei der Handball-WM im Frühjahr großen Anteil hatte. Vor sechs Monaten ging in der Endphase alles schief, was schiefgehen konnte. Deutschland verspielte eine Drei-Tore-Führung, verlor 28:32 und reiste wenig später unfreiwillig und früh wieder nach Hause. Doch das ist Schnee von gestern. Abgehakt.

Spanien habe in den vergangenen Jahren viele Titel gesammelt und sei "gespickt mit Spielern, die so gut wie alle in der Champions League spielen", sagte Gislason im Vorfeld des Olympia-Auftaktspiels am Samstag (ab 9.15 Uhr im Livecenter bei sportschau.de). "Trotzdem werden wir alles dafür tun, sie diesmal zu schlagen."

Olympiasieg in Tokio? Gislason hält sich bedeckt

In Tokio soll es weit(er) gehen. Auch wenn Gislason sich hütet, vom Olympiasieg zu sprechen. Nichts weniger als Gold hatte Bob Hanning 2013 als Fernziel ausgegeben. Seitdem geistert der Begriff der "Mission Gold" durch Handball-Deutschland. Was Gislason davon hält, sagte er unlängst in einer Medienrunde in Japan: "Unser Ziel geben wir uns selbst. Da kann keiner sagen, wir müssen eine Medaille holen."

Der Trainer, der 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul als Spieler dabei war und nun seine Olympia-Premiere als Trainer gibt, wirkt kurz vor dem Turnierstart entspannt, ruht in sich und fühlt sich wohl in Japan. "Es ist sehr gut gelaufen. Wir sind gut drauf", sagte der 61-Jährige am Vortag des ersten Spiels.

Handballer verzichteten bewusst auf die Eröffnungsfeier

Uwe Gensheimer ist bei Olympia 2021 Kapitän der deutschen Handballer.

Die volle Konzentration gilt dem Sport, dafür ließ die Mannschaft auch die Eröffnungsfeier am Freitag (23.07.2021) sausen. "Wir wissen aus den Erfahrungen von Rio 2016, welch positiven Effekt dieses Ereignis für jeden einzelnen und eine Mannschaft haben kann", sagte Kapitän Uwe Gensheimer: "Auf diesen besonderen Moment in Tokio werden wir jedoch mit Blick auf unsere sportliche Aufgabe bewusst verzichten."

Auch der Besuch von anderen olympischen Events ist in den kommenden Tagen und Wochen tabu. "Das ist schade", sagt Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Er stellte aber auch klar: "Unser Auftrag ist es, erfolgreich Handball zu spielen. Und dafür gibt es keine Einschränkungen."

Gute Vorrunde könnte wertvoll werden

Stattdessen warten jede Menge Herausforderungen. Nach dem Start gegen Spanien heißen die weiteren Gegner in der starken Vorrundengruppe Argentinien (26.07.2021), Rekordweltmeister Frankreich (28.07.2021), Norwegen (30.07.2021) und Brasilien (01.08.2021). Die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale. "Wir wissen, dass wir in der Gruppe ein paar große Mannschaften schlagen müssen", sagte Gislason. Mit einer guten Platzierung dürfte man Titelverteidiger und Topfavorit Dänemark sowie Schweden im Viertelfinale wohl aus dem Weg gehen.

Handball-Oldie Bitter will die ersehnte erste Medaille

Für einen Deutschen wird die Teilnahme an Olympia in Tokio eine ganz besondere Sache: Johannes Bitter ist mit 38 Jahren der älteste deutsche Handballer, der jemals an Sommerspielen teilgenommen hat. Als er am 4. Januar 2002 gegen die Schweiz sein Länderspiel-Debüt gab, war Team-Küken Juri Knorr noch im Kindergarten.

Johannes "Jogi" Bitter wird in Tokio ein weiteres Kapitel deutscher Handball-Geschichte schreiben.

Doch Olympia und Bitter - das passte bisher nicht so recht zusammen. Der Torhüter hält nämlich eine "Bestmarke", auf die er nicht stolz ist: Der Torhüter ist von den elf Spielern im 17-köpfigen Kader, die schon einmal bei Olympia dabei waren, der einzige, der noch keine Medaille gewonnen hat.

Das soll sich jetzt ändern: Für das große Ziel kehrte der gebürtige Oldenburger 2020 nach neunjähriger Pause, die er nur für zwei WM-Playoff-Spiele 2015 unterbrochen hatte, in die Nationalmannschaft zurück. Die Möglichkeit, noch einmal an Olympia teilzunehmen, sei für ihn die Motivation gewesen, weiter Handball zu spielen, sagte er damals. Jetzt fehlt nur noch die Krönung.