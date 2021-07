Nachrichten

Deutsche Handballer verzichten auf Eröffnungsfeier

Die deutschen Handballer verzichten bei den Olympischen Spielen geschlossen auf den Besuch der Eröffnungsfeier am Freitag (23.07.2021). "Wir wissen aus den Erfahrungen von Rio 2016, welch positiven Effekt dieses Ereignis für jeden einzelnen und eine Mannschaft haben kann", sagte Kapitän Uwe Gensheimer: "Auf diesen besonderen Moment in Tokio werden wir jedoch mit Blick auf unsere sportliche Aufgabe bewusst verzichten." Der Fokus solle voll auf das erste Spiel gegen Spanien am Samstag (24.07.2021) gerichtet sein, begründete DHB-Sportvorstand Axel Kromer den Verzicht auf die symbolträchtige Zeremonie. Zudem werde vieles von der Schönheit dieses Events wegen der Corona-Maßnahmen "reduziert sein". | 21.07.2021 14:38