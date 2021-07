Hockey

Deutsche Hockey-Frauen nehmen bei Olympia Medaille ins Visier

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen holte bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze. Wiederholung erwünscht: Auch in Tokio soll es Edelmetall werden.

"Unser Ziel ist ganz klar eine Medaille", sagte Franzisca Hauke. Die Kampfansage beweist: Sie und ihre Mitstreiterinnen gehen selbstbewusst in die Sommerspiele, denn die Formkurve stimmt. Die "Danas", wie die deutsche Feldhockey-Nationalmannschaft der Frauen genannt wird, haben mit einem verjüngten Kader unter dem belgischen Trainer Xavier Reckinger enorm zugelegt und schon Top-Gegner besiegt. Auch bei den letzten Härtetests vor der Abreise nach Japan zeigten sich die DHB-Frauen gegen Spanien (0:1/3:1) und Argentinien (2:2/2:2) auf Augenhöhe mit internationalen Top-Teams.

Wichtige Spiele, in denen die junge Mannschaft eniges lernen konnte. "Wir haben gezeigt, dass wir auch mit Leidenschaft gegenhalten und über den Kampf zurückkommen können. Wir haben gesehen, wir können uns durch harte Spiele durchkämpfen", bilanzierte DHB-Coach Reckinger anschließend. Sein Team bewies Resilienz, die es auch in Japan brauchen wird.

Lorenz darf Regenbogen-Farben bei Olympia tragen

Überschattet wurde die Vorbereitung der deutschen Damen indes von der Diskussion darüber, ob Kapitänin Nike Lorenz Regenbogen-Farben bei Olympia tragen darf. Erst am Donnerstag (22.07.2021) vor Beginn der Spiele gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) grünes Licht. Die 24-jährige Lorenz wird damit in der ersten deutschen Partie gegen Großbritannien am Sonntag (25.07.2021/ab 2.30 Uhr im Livecenter auf sportschau.de) mit einer regenbogenfarbenen Spielführerbinde an den Stutzen auflaufen.

Gegen die Britinnen will Deutschland mit einem guten Auftakt die Weichen für erfolgreiche Sommerspiele stellen. Die weiteren Gegner der "Danas" sind Indien, Irland, Südafrika und die Niederlande. Die besten vier Teams aus der Sechsergruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Niederlande der große Favorit bei Olympia 2021

Die deutsche Mannschaft gehört zur Weltspitze, doch absoluter Top-Anwärter auf Gold ist Welt- und Europameister Niederlande. Hinter dem Weltranglistenersten folgt in Argentinien, den DHB-Frauen und Australien aber ein Trio, das das Potenzial zum Favoritensturz mitbringt. Auch Neuseeland könnte positiv überraschen. Klar ist: Beim Kampf um die Medaillen wollen die deutschen Hockey-Damen voll mitmischen.