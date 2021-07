05:27 min | 30.07.2021 | Das Erste Hockey: Deutschland überzeugt beim Olympia-Auftritt gegen die Niederlande

Deutsche Hockey-Herren siegen bei Olympia zum Abschluss der Vorrunde

Deutschlands Hockey-Nationalmannschaft der Herren ist zum Abschluss der Gruppenphase am Freitag (30.07.2021) ein 3:1-Sieg gegen Vize-Weltmeister Niederlande gelungen. Dabei zeigte sich das Team rechtzeitig vor der K.o.-Phase in glänzender Verfassung. Dort geht es gegen Argentinien.

Den Viertelfinal-Einzug bejubelten Tobias Hauke und Co. nach dem 4:4 zwischen Südafrika und Kanada auf dem Sofa, dann spielten sich die deutschen Hockey-Männer befreit vom großen Druck gegen den Erzrivalen in einen Rausch und folgten den starken deutschen Frauen in die K.o-Runde. "Wir wollen unbedingt ins Halbfinale, wir wollen unbedingt in die Medaillenspiele", sagte Bundestrainer Kais al Saadi. Kapitän Tobias Hauke blickte dem K.o-Duell gegen Argentinien optimistisch entgegen: "Wir sind auf jeden Fall in der Lage, das Viertelfinale zu gewinnen."

Starke Anfangsphase des deutschen Teams

Das deutsche Team startete mit einem Offensivfeuerwerk in die Partie und drängte die Niederlande vor das eigene Tor. Besonders Niklas Wellen zeigte sich hoch motiviert. Auch wenn die erste Strafecke (2.) nicht zum Erfolg führte, blieb Deutschland drückend und belohnte sich in der zehnten Minute mit der Führung durch Wellen, der in einen Schuss von Martin Häner den Schläger hielt und so den Ball ins Tor lenkte.

Im zweiten Viertel war dann auch Goalie Alexander Stadler erstmals gefragt, als er in Unterzahl nach einer Zeitstrafe gegen Florian Fuchs zur Stelle war und glänzend parierte. Es sollte aber die einzige gefährliche Möglichkeit der Niederlande in der ersten Halbzeit bleiben. Die deutschen Hockey-Herren blieben bestimmend, ohne selbst für Offensivgefahr zu sorgen.

Im Viertelfinale gegen Argentinien

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Deutschland war konzentriert in der Defensive und ging mutig nach vorne. Constantin Staib drückte eine scharfe Hereingabe von Niklas Bosserhoff fast von der Grundlinie zum 2:0 über die Linie (41.). Die Entscheidung fiel knapp sieben Minuten vor dem Ende. Mats Grambusch brachte den Ball nach einem Foul im Fallen noch ins Zentrum, wo ihn Timm Herzbruch mit einem satten Rückhandschlag aus spitzem Winkel ins obere Eck bugsierte. Den Niederländern gelang durch Jeroen Hertzberger lediglich der Anschluss (57.).

Durch das 2:2 im letzten Spiel der Gruppe B zwischen Belgien und Großbritannien steht Deutschland als Gruppenzweiter fest. Der deutsche Viertelfinal-Gegner am Sonntag (01.08.2021) heißt damit Argentinien.