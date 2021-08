Nachrichten

Deutsche Leichtathleten mit Olympia-Abschneiden unzufrieden

Zum Ende der Olympischen Spiele in Tokio fällt die Gesamtbilanz der deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten ernüchternd aus. "Medaillenmäßig haben wir das Ergebnis von Rio erreicht", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein am Sonntag (08.08.2021). "Aber wenn wir das auf Grundlage der Chancen bewerten, die wir hatten, können wir mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein." Zweimal Gold und einmal Bronze hatte es 2016 in Brasilien gegeben, nun wurden es einmal Gold und zweimal Silber. "Wir haben mehr Potenzial gehabt", sagte Stein, die eine Aufarbeitung der Ergebnisse im Hinblick auf Olympia 2024 ankündigte: "Man muss jetzt herangehen wie im Fußball und fragen: Warum wurden die Chancen nicht verwertet? Lag es an der Tagesform, der Nervenstärke?" | 08.08.2021 03:58