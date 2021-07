Basketball

Deutsche Olympia-Basketballer siegen dank starkem Schlusspurt gegen Nigeria

Die deutschen Basketballer liegen bei den Olympischen Spielen in Tokio gut im Rennen um die Viertelfinal-Teilnahme. In ihrem zweiten Vorrundenspiel siegte die DBB-Auswahl nach großem Kampf gegen Nigeria mit 99:92 (50:50).

Nach der 82:92 Auftaktniederlage gegen Italien ging das Team von Bundestrainer Henrik Rödl mit großem Druck in das Spiel gegen Nigeria. Doch auch die Afrikaner standen nach ihrer klaren Pleite im ersten Spiel gegen Australien unter Zugzwang.

Deutschland überzeugt im ersten Viertel

Beide Teams agierten in der Saitama Arena zu Beginn eher hektisch und kamen schwer ins Spiel. In den ersten drei Minuten wurden überhaupt keine Zähler erzielt. Danach fand die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ihren offensiven Rhythmus und verteidigte zudem aggressiv, sodass sie immer wieder zu Ballgewinnen kam. Nach knapp der Hälfte des ersten Viertels konnte sich Deutschland erstmals mit sechs Punkten Vorsprung absetzen und baute diesen zwischenzeitlich sogar auf zehn Zähler aus, doch Nigeria kämpfte sich wieder heran. Die deutsche Führung hielt dennoch bis zum Ende des ersten Viertels (24:21).

Nigeria mit starker Dreierquote

Im zweiten Viertel erwischte Nigeria, das in Japan mit acht NBA-Profis antritt, den besseren Start und ging beim Stand von 27:24 erstmals in Führung. Das DBB-Team hielt dagegen, die Führung wechselte in dieser Phase immer wieder. Zur Hälfte des Spiels hieß es 50:50.

Jordan Nwora ist nicht zu stoppen

Zu Beginn des dritten Viertels erlaubte sich Deutschland dann einige leichte Fehler, Nigeria konnte diese auch dank der nächsten beiden Dreier von Jordan Nwora zu einem Acht-Punkte-Lauf ausnutzen. Dem 22-Jährigen gelang in dieser Phase fast alles, nach zwei weiteren Drei-Punkte-Würfen des Basketballers von NBA-Champion Milwaukee Bucks lag Nigeria mit 66:55 vorne. Die nigerianische Dreierquote lag damit nach rund 25 Minuten bei über 50 Prozent.

Deutschland hatte Mühe, im Spiel zu bleiben, doch das Rödl-Team bewies Moral, verteidigte wieder konsequenter, kämpfte sich so zurück und konnte zum 68:68 ausgleichen. Nigeria ging danach erneut in Front, doch mit der letzten Aktion des dritten Viertels konnte Niels Giffey dann zum 74:74 einnetzen - per Dreier, der von ihm und seinen Teamkollegen emotional bejubelt wurde.

In der Schlussphase gelingt Deutschland fast alles

Im Schlussviertel blieb es umkämpft. Während für Nigeria Nwora weiterhin der spielbestimmende Mann war, zeigte sich beim deutschen Team vor allem Danilo Barthel in dieser Phase sehr stark. Angetrieben vom Bayern-Profi agierte Deutschland jetzt dominant. 4:40 Minuten vor dem Ende führte die DBB-Auswahl mit vier Punkten Vorsprung. Nigeria nahm noch einmal eine Auszeit, doch Deutschland war on fire. Jetzt gelang dem Rödl-Team alles, fast jeder Wurf saß. Zwei Minuten vor dem Ende hatte die deutsche Mannschaft zwölf Punkte Vorsprung - und brachte den Sieg ins Ziel. Nach einem umkämpften Spiel setzte sich die DBB-Auswahl mit 99:92 durch.

Beste deutsche Schützen waren Johannes Voigtmann (19 Punkte) vor Moritz Wagner (17), Barthel 14 und Maodo Lo (13). Für Nigeria erzielte der bärenstarke Nwora 33 Zähler - vor allem mit Drei-Punkte-Würfen.

Damit liegt Deutschland im Kampf um die Teilnahme an der K.o.-Runde gut im Rennnen. In der Gruppe B trifft das DBB-Team in seinem letzten Vorrundenspiel am Samstag (31.07.2021) auf Australien. Die beiden Erstplatzierten der Vierergruppe ziehen ins Viertelfinale ein, ebenso wie die beiden besten Drittplatzierten der drei Vorrundengruppen.