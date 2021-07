Segeln

Deutsche Olympia-Segler hoffen auf Sternstunde in Enoshima

von Peter Carstens

Bei den Olympischen Spielen finden die Wettfahrten im Segeln etwas außerhalb von Tokio statt. Die deutschen Athletinnen und Athleten haben in mehreren Bootsklassen Medaillenchancen.

Bei der Kulisse und dem Blick auf den Mount Fuji kommt das deutsche Segelteam schnell ins Schwärmen. Rund eine Autostunde von Tokio entfernt, befinden sich das Quartier und auch das Revier, in dem die besten deutschen Seglerinnen und Segler Medaillen fischen wollen. Und, da sind sich die zehn Athleten aus sechs Bootsklassen einig: Es ist ein gutes Omen, dass ein ganz Großer ihrer Zunft genau in dieser Bucht seine Weltkarriere begann.

Segeln bei Olympia: Heil und Plößel wieder Mit-Favoriten

Willy Kuhweide gewann 1964 olympisches Gold im Finn-Dinghy. Damals ein sensationeller Triumph, von dem der Ex-Pilot noch heute zehrt. Ja, nur der Gedanke an den Geist von Willy Kuhweide scheint speziell zwei deutsche Segler zu pushen: Der Kieler Erik Heil und Thomas Plößel aus Hamburg fetzen auf ihrem 49er fast ungebremst und höchst akrobatisch durch Gischt und Wellen. Unvergessen bleibt ihr Rückwärtssalto von Bord in die Fluten der Guanabara-Bucht von Rio de Janeiro - vor lauter Glück über ihre Bronzemedaille, übrigens die einzige für den Deutschen Segler-Verband (DSV) bei den Olympia-Wettbewerben 2016.

In Enoshima gehören sie erneut zu den Favoriten in der Skiff-Klasse. Wer seit 20 Jahren in einem Boot sitzt, angefangen beim Tegeler Segel-Club in Berlin, kennt sich in- und auswendig. Mit Harmonie sowie Routine auf Goldkurs - und am besten in die großen Fußstapfen von Kuhweide treten? Ausgeschlossen ist es nicht.

Kleines Team kann für große Olympia-Momente sorgen

Endlich olympisches Edelmetall? Da bekommt ein Weltmeister gleich leuchtende Augen. Steuermann Philipp Buhl aus dem Allgäu wird ganz vorn im Feld der Laser-Flotte erwartet. Ebenso hoch im Kurs stehen die Europameisterinnen Tina Lutz und Susann Beucke im 49erFX sowie die Crew im Nacra 17-Katamaran: Skipper Paul Kohlhoff mit seiner neuen Vorschoterin Alica Stuhlemmer.

Es ist ein kleines, aber auserlesenes Team, das für so manchen deutschen Glücksmoment im olympischen Segelrevier sorgen könnte. In der malerischen Bucht von Enoshima den sportlichen Lebenstraum verwirklichen - es wäre sicher ganz im Sinne von Willy Kuhweide. Die ersten Wettfahrten starten am Sonntag (25.07.2021, 5 Uhr MESZ).