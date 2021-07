09:08 min | 26.07.2021 | Das Erste Turnen: Russisches Team holt hauchdünn Olympia-Gold

Turnen

Deutsche Turner verpatzen Olympia-Finale - Russen gewinnen Gold

Die Podestplätze im Team-Finale sind in Tokio in einem packenden Dreikampf zwischen Japan, Russland und China ausgeturnt worden. Nach sechs Geräten stand die russische Riege als Olympiasieger fest. Das deutsche Quartett konnte wie erwartet nicht um die Medaillen mitkämpfen und wurde Letzter.

Die Entscheidung im Kampf um die Medaillen fiel am Montag (26.07.2021) im Ariake Gymnastics Center erst mit der allerletzten Übung von Nikita Nagorny und schließlich einem Minimalvorsprung von etwas mehr als einem Zehntelpunkt: Mit 262,500 Punkten setzte sich Russland nach einem packenden Wettkampf an den sechs zu turnenden Geräten vor Gastgeber Japan (262,397) und China (261,894) durch und feierte das erste olympische Team-Gold seit 25 Jahren.

Deutsche Riege verturnt sich

Der größte Erfolg für die deutschen Turner Lukas Dauser, Philipp Herder, Andreas Toba und Nils Dunkel blieb am Ende der überraschende Einzug ins Finale der besten Acht. "Ganz klar, wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Aber es war ein schwieriger Wettkampf. Man verturnt auch mal", sagte Andreas Toba. "Die Einstellung hat bis zuletzt gestimmt. Und dass wir die Qualifikation für das Finale geschafft haben, das bleibt."

Enttäuschender Olympia-Auftritt

Immer wieder schlichen sich kleine Unsauberkeiten in die Übungen ein. Unübersehbare Patzer gesellten sich in der zweiten Wettkampfhälfte mehr und mehr hinzu: So musste der Erfurter Dunkel den Barren verlassen und auch Spezialist Dauser aus Unterhaching kam an seinem "Schokoladengerät" nicht ohne Wackler über die Holme.

Als am Boden alle drei deutschen Gerätartisten zu Fall kamen, stand der letzte Platz im Finale praktisch fest. Erst am abschließenden Pauschenpferd ging die Leistungskurve wieder leicht nach oben. Das DTB-Quartett konnte sich aber nicht mehr mit dem erhofften Sprung unter die Top fünf belohnen und verließ mit Platz acht im Gepäck entsprechend enttäuscht die Halle.

Ergebnisse Kunstturnen, Mehrkampf Mannschaft, Männer, Finale Gold RUS Denis Abliasin / David Beljawskij / Artur Dalalojan / Nikita Nagornyy Silber JPN Daiki Hashimoto / Kazuma Kaya / Takeru Kitazono / Wataru Tanigawa Bronze CHN Chaopan Lin / Wei Sun / Ruoteng Xiao / Jingyuan Zou 4. GBR Joe Fraser / James Hall / Giarnni Regini-Moran / Max Whitlock 5. USA Brody Malone / Samuel Mikulak / Yul Moldauer / Shane Wiskus 8. GER Lukas Dauser / Nils Dunkel / Philipp Herder / Andreas Toba Alle Platzierungen

Dauser und Herder mit weiteren Chancen

Zumindest Dauser und Herder haben Chancen, sich noch während der Spiele von Tokio für diesen missratenen Auftritt zu rehabilitieren. Beide stehen am Mittwoch (28.07.2021/12.15 Uhr MESZ im Livecenter auf sportschau.de) im Mehrkampf-Finale. Dauser hat darüber hinaus die Einzel-Medaillenentscheidung am Barren (3. August) erreicht.